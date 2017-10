Fran Sol, avançado de 25 anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar um tumor testicular detectado em exames de rotina, no início da semana.A notícia foi adiantada pelo Willem II, clube holandês onde atua o jogador que fez parte dos quadros de formação do Real Madrid durante mais de 10 anos. Em declarações ao site do emblema, o dianteiro afirma que tanto ele como a família vão "encarar esta situação com esperança, força e confiança", pedindo, contudo, "respeito" neste momento mais delicado.Esta é a segunda época de Fran Sol no futebol holandês, tendo na presente temporada já apontado sete golos em 10 partidas, no clube que ocupa a 15.ª posição do principal campeonato daquele país.

Autor: Valter Marques