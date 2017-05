Continuar a ler

"Estamos perante a verdadeira propriedade dos adeptos e a democracia a funcionar. Nós acreditamos que ele [Eisner] entende a importância da custódia de 'Pompey' e será um proprietário de que todos os adeptos ficarão orgulhosos", defendeu o presidente da 'Supporters Trust', Ashley Brown, instantes após anunciar o resultado da votação que abre as portas do Portsmouth à entrada de capital norte-americano."Espero completar o processo de aquisição este verão", escreveu Michael Eisner, na rede social 'twitter', a partir da Califórnia, onde está sediada a Tornante Investment Group, empresa que irá pagar 6,68 milhões de euros pelos 48,5 por cento do capital social do clube, a que juntará mais 11,62 milhões de euros de investimento direto.Destes, 5,81 milhões serão destinados à remodelação e recuperação de Fratton Park, o recinto que acolhe os jogos do Portsmouth e que se encontra em avançado estado de degradação."Parece-me que este é um investimento em que os meus filhos e os meus netos poderiam participar. Não estamos a fazê-lo para fracassar financeiramente, obviamente, mas, dinheiro não é a única razão porque estamos a fazê-lo", assegurou o homem de negócios, de 75 anos, durante uma visita às instalções no início de 2017.O Portsmouth prepara-se para juntar-se a um grupo cada vez maior de clubes controlados por capital estrangeiro. Segundo a agência Reuters, um terço dos emblemas ingleses já se encontra nessa situação. Arsenal, Liverpool, Manchester United, Swansea e Sunderland estão sob o controlo dos norte-americanos, que consideram, cada vez mais, o futebol inglês um investimento atraente.Segundo a revista Forbes, em 2015, o património líquido de Michael Eisner estava avaliado em 892 mil milhões de euros.O Portsmouth assegurou esta temporada a promoção à 'League One', o terceiro escalão do futebol inglês.