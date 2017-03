Continuar a ler

Natural de Fortaleza, capital do Ceará, Ronny vai representar pela primeira vez um clube da sua cidade Natal. O jogador envergará a camisola com o número 52, em homenagem a seu pai, o antigo lateral-direito Caetano, que tem essa idade.



"É um sentimento muito especial que estou vivendo, num dos dias mais especiais da minha vida. Estou muito feliz por ter assinado contrato com o Fortaleza e ansioso pela estreia e pelo encontro com essa torcida maravilhosa", referiu o futebolista, depois de assinar contrato.



Na apresentação de Ronny, no seu site oficial, o Fortaleza destaca o violento pontapé do jogador, "dono e um dos chutes mais potentes já registados, 222 km/h quando atuava pelo Sporting, em 2006, contra a Naval".



O Fortaleza procura o regresso à Série B do Brasileirão, tendo nas últimas épocas caído por várias vezes nos quartos de final da Série C.



Entre os vários reforços contratados para a temporada de 2017 conta-se outro antigo sportinguista, o guarda-redes Marcelo Boeck, que em 2016 esteve ao serviço do Chapecoense. Natural de Fortaleza, capital do Ceará, Ronny vai representar pela primeira vez um clube da sua cidade Natal. O jogador envergará a camisola com o número 52, em homenagem a seu pai, o antigo lateral-direito Caetano, que tem essa idade."É um sentimento muito especial que estou vivendo, num dos dias mais especiais da minha vida. Estou muito feliz por ter assinado contrato com o Fortaleza e ansioso pela estreia e pelo encontro com essa torcida maravilhosa", referiu o futebolista, depois de assinar contrato.Na apresentação de Ronny, no seu site oficial, o Fortaleza destaca o violento pontapé do jogador, "dono e um dos chutes mais potentes já registados, 222 km/h quando atuava pelo Sporting, em 2006, contra a Naval".O Fortaleza procura o regresso à Série B do Brasileirão, tendo nas últimas épocas caído por várias vezes nos quartos de final da Série C.Entre os vários reforços contratados para a temporada de 2017 conta-se outro antigo sportinguista, o guarda-redes Marcelo Boeck, que em 2016 esteve ao serviço do Chapecoense.

O defesa/médio esquerdo Ronny, de 30 anos, que em Portugal vestiu as camisolas do Sporting (2006 a 2009) e União de Leiria (2009-2010), representando depois o Hertha de Berlim (2010 a 2016), é reforço do Fortaleza, equipa envolvida na disputada da Série C do Brasil.Campeão do Mundo sub-17 (2003) e campeão brasileiro ao serviço do Corinthians (2005), Ronny conquistou em Portugal duas Taças de Portugal (2006/07 e 2007/08) e duas Supertaças (2007 e 2008), e, na Alemanhã, venceu por duas ocasiões o campeonato da 2.ª Divisão (2010/11 e 2012/13).

Autor: Armando Alves