Continuar a ler

"Aprendi muito com os rapazes. É a vida. Vamos para a frente. Todos eles me abraçaram no final. Esperava que outras pessoas o fizessem, mas eles fizeram-no e, por isso, estou ainda mais contente com eles", começou por referir o antigo internacional italiano, à 'Sky Sport Italia', antes de mostrar incompreensão pela a atitude dos dirigentes do emblema genovês."Eu continuo a minha vida, sempre com a cabeça erguida. Mais tarde, talvez estes senhores digam por que não me querem na formação, com os rapazes. Tenho minhas ideias e expressei- as no momento oportuno", refere Cassano, apontando quais os seus planos imediatos: "O que vou fazer agora? Ficar em casa e ser um pai feliz!"O Virtus Entella, clube da Serie B, apresentou recentemente uma proposta ao avançado, de 34 anos, proposta esta que terá sido rejeitada, como revela o seu presidente Antonio Messi Gozzi, ao jornal 'Il Messaggero': "Cassano é um amigo e pensou seriamente, mas não se sentiu bem na Serie B."