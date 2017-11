O técnico do Chelsea, Antonio Conte, considera Mohamed Salah um dos jogadores mais perigosos do Liverpool, adversário dos londrinos no jogo de sábado. O italiano conhece-o dos tempos em que jogava na Fiorentina e na Roma e considera que o avançado egípcio vai causar muitos problemas."Salah é um bom jogador, é muito perigoso. É um jogador técnico mas também é muito rápido, forte, bom no um contra um e também a finalizar. Temos de tomar muita atenção mas não é o único: Sadio Mané, Roberto Firmino, Philippe Coutinho e Daniel Sturridge. Penso que eles são uma equipa muito potente", destacou.

Autor: Bruno Dias