"Isto é uma falta de respeito. Posso aceitar que escrevam que o clube me quer despedir e que há uma história com os jogadores. Mas pôr outra pessoa nisto parece-me incorreto. Não é bom que esta pessoa [Steve Holland] tenha de me mandar uma mensagem a dizer 'Lamento, mas isto não é verdade. Se quiseres dar uma entrevista, estou preparado’. Porquê meter outra pessoa nesta mentira? Se me querem atingir, que o façam só a mim. Odeio este tipo de situações", sublinhou.

Conte não olhou a palavras para responder às críticas

António Conte não conteve a indignação sobre as notícias que o dão de saída do Chelsea e da possibilidade de ser Carlo Ancelotti a suceder-lhe no cargo. O treinador manifestou também desagrado por ter escrito queos jogadores tinham feito várias queixas sobre os métodos utlizados nos treinos ao adjunto Steve Holland."Há muita mentira. Se olharmos para trás, já aconteceu com outros treinadores. Tentam criar problemas entre mim, o clube e os jogadores. Se alguém está feliz por continuar a escrever isto, já respondi muito bem no passado. Estou a reagir muito bem a isto", afirmou na conferência de imprensa.