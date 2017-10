Continuar a ler

"Nunca falo de lesões. Outros treinadores não fazem mais do que chorar e chorar quando um jogador está lesionado", afirmou Mourinho.Ora, António Conte não fez por menos e no rescaldo do empate em Stamford Bridge frente à Roma respondeu à letra ao treinador português."Se essas palavras foram dirigidas a mim, penso que primeiro ele tem que pensar na sua equipa e só depois na dos outros. Mourinho, muitas vezes, olha para o que está a acontecer no Chelsea, já fez isso na temporada passada. Acho que ele tem que se concentrar no que acontece na sua equipa", sublinhouA tensão entre os dois treinadores promete continuar isto quando estamos a duas semanas de Manchester United e Chelsea se defrontarem na Premier League, no dia 5 de novembro.