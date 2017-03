Antonio Conte teceu críticas à alegada agressividade dos jogadores do Manchester United na partida desta segunda-feira com o Chelsea . O treinador dos blues disse mesmo que Eden Hazard não conseguiu jogar durante boa parte do encontro."Os meus jogadores querem jogar futebol, mas durante 20 ou 25 minutos foi impossível para o Hazard fazê-lo. Eu só o via a levar pontapés. Começou o jogo a levar pontapés e acabou a levar pontapés. Ninguém pode negar isto", referiu o treinador.Conte recusou a ideia de que esta estratégia faça parte do futebol e deixou um pedido aos árbitros: "Não sei. Mas esta tática - jogar aos pontapés ao adversário - não existe. Para mim, isto não é futebol. Não creio que isto possa ser uma tática. Toda a gente viu. Acho que quando se joga contra jogadores com grande talento, tenta-se intimidá-los. O árbitro devia proteger esse tipo de jogadores".

Autor: Luís Miroto Simões