Continuar a ler

O estágio do Dínamo Kiev em Marbella prolonga-se até fevereiro e os campeões ucranianos vão jogar pelo menos cinco encontros de preparação, frente a Sankt Pauli (Alemanha), Tianjin Teda (China), Liefering (Áustria), Samsung Bluewings (Coreia do Sul) e CSKA Sofia (Bulgária).



"Os primeiros dias aqui na Espanha serão dedicados aos treinos físicos, mas a partir do próximo sábado iremos realizar esses jogos, para que a equipa readquira o ritmo para o reinício do Campeonato e da Taça da Ucrânia", acrescentou Antunes, através da sua assessoria de imprensa.



Refira-se que o primeiro jogo oficial após a paragem de inverno está agendado para 25 de fevereiro, frente ao Zorya, a contar para a 19.ª jornada do campeonato ucraniano.

O plantel do Dínamo Kiev está de volta aos treinos após cerca de três semanas de férias. Aproveitando a tradicional paragem do campeonato devido aos rigores do inverno, o clube ucraniano iniciou esta segunda-feira um estágio em Marbella, no sul de Espanha, com o português Antunes incluído nos trabalhos."Em razão do frio intenso na Ucrânia nesta época do ano, o campeonato pára. Aproveitei para passar as festas de Natal e Ano Novo ao lado dos meus familiares, mas agora o pensamento é trabalhar forte para a sequência da temporada", adiantou o lateral-esquerdo na chegada à cidade espanhola.