Contrastando com a satisfação de Paulo Fonseca, no final do encontro, o português Antunes foi o rosto da desilusão do lado do Dínamo Kiev. "Penso que tivemos boas chances na primeira parte, mas fomos algo infelizes no capítulo da finalização. O Shakhtar Donetsk teve mais bola, é verdade, mas não criou nenhuma grande oportunidade de golo e apenas num remate de fora da área conseguiram o triunfo", analisou o lateral-esquerdo, de 30 anos, deixando felicitações ao treinador vencedor, com quem trabalhou nos tempos do Paços de Ferreira. Com a presente época quase no fim, Antunes quer deixar as mágoas para trás e já olha para o futuro. "Agora só queremos acabar a temporada com vitórias e depois descansar para poder voltar com mais força e recuperar os títulos", prometeu.

Autor: Fábio Aguiar