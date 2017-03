Em novembro do ano passado, logo depois da tragédia que tirou a vida a praticamente toda a equipa da Chapecoense , foram vários os clubes europeus que se ofereceram para ajudar o conjunto brasileiro na sua tarefa de se reerguer praticamente do zero. Contudo, segundo revela esta quinta-feira Plinio David de Nes Filho, um dos sobreviventes da tragédia e atual presidente do clube, apenas um conjunto europeu prometeu... e cumpriu."O Barcelona foi nosso companheiro desde o início. Colocou dinheiro à nossa disposição. Convidou-nos para, em agosto, disputar o Troféu Joan Gamper e a receita será dividia com a Chapecoense", revelou o líder do conjunto de Santa Catarina, que recorda ainda a oferta feita pela Roma "Também nos ofereceu um jogo, mas temos um calendário extenso de competições. Teremos quase três jogos por semana", explicou o mesmo dirigente, aludindo à complicada temporada que a Chape terá pela frente, que já levou inclusivamente à divisão do plantel em dois para disputar todos as provas nas quais está envolvida.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil