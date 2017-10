Continuar a ler

O antigo líder do Tottenham fala de um aperto de mão com o treinador escocês como forma de selar o contrato. "O mais importante é cumprir o acordo após um aperto de mão", acrescentou Scholar.



Irving Scholar disse que Alex Ferguson nunca lhe explicou o porquê de ter rejeitado o acordo com o Tottenham e considera que o ex-treinador do Manchester United foi uma "desilusão".



O antigo presidente do Tottenham Irving Scholar revelou esta quarta-feira que Alex Ferguson rejeitou um contrato para se tornar técnico do clube londrino dois anos antes de assumir o comando do Manchester United.Numa entrevista ao jornal britânico 'The Sun', Irving Scholar afirmou que negociou um acordo com Alex Ferguson em 1984, após a saída do técnico inglês Keith Burkinshaw, que viria a orientar o Sporting em 1987/88.

Autor: Lusa