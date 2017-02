Mario Balotelli, já se sabe, não tem papas na língua no que às redes sociais diz respeito. O sempre polémico avançado italiano, agora no Nice, voltou a mostrar isso mesmo na noite de ontem, no fecho do mercado de transferências. Balotelli não gostou por aí além dos negócios que se fizeram Europa fora e, 'aborrecido', entreteve-se com o que via na televisão."Certamente é mais interessante a menina que está [no programa] nas transferências da Sky Sport do que as compras que eles estão a fazer", escreveu no Twitter.A "menina" era Diletta Leotta, apresentadora do canal italiano.

Autor: Sofia Lobato