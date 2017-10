Continuar a ler

A decisão inédita é anunciada numa altura em que o reino do Golfo começou recentemente a aliviar as restrições às mulheres.Em setembro, o rei Salmane permitiu que as mulheres sauditas possam conduzir automóveis a partir de junho de 2018, uma decisão histórica naquele que é o último país do mundo que interdita a condução automóvel às mulheres.Poucos dias antes, centenas de mulheres sauditas já se tinham sentado pela primeira vez num estádio em Riade, por ocasião do feriado nacional, para assistir a concertos e fogos de artifício. Até então nunca tinham sido admitidas em estádios, no âmbito da aplicação da regra de separação de géneros em espaços públicos.Na Arábia Saudita as mulheres estão submetidas à tutela de um homem da família, normalmente o pai, o marido ou um irmão, para estudarem ou viajar.No quadro de um ambicioso plano de reformas económicas e sociais para o horizonte de 2030, no sentido de limitar a dependência do petróleo, Riade parece estar a amenizar restrições que eram impostas às mulheres, apesar da oposição dos ultraconservadores.Em julho, os ativistas dos direitos humanos já se tinham congratulado com a decisão do Ministério da Educação de permitir que as raparigas pratiquem desporto nas escolas públicas.As mulheres sauditas não são autorizadas a praticar desporto em público. A abertura de salas de desporto privadas para mulheres suscitou polémica.