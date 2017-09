O Al-Taawon, comandado por José Gomes, empatou (2-2) no dérbi de Buraidah, frente ao Al-Raed, num encontro da 4.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita. Maghrabi (22') e Hazazi (74') foram os autores dos golos da equipa do treinador português, que viu Ismael Bangoura a bisar pelo rival (11' e 54' pen.)."Foi um dérbi de Buraidah com muitos espectadores a assistirem. Descíamos da nossa organização ofensiva ao procurar a profundidade da defesa adversária. Aceito o empate pela forma como se desenrolou o jogo", referiu José Gomes no final da partida.