El mejor mediocentro del mundo. https://t.co/YSGmXfU7ic — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 16 de fevereiro de 2017

Álvaro Arbeloa não perde um jogo do Real Madrid . O duelo com o Nápoles (vitória por 3-1), referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões não foi exceção. Até aqui não há o que quer que seja de novo mas o jogador do West Ham virou notícia por causa de um tweet que fez quando o clube merengue assinalou na mesma rede social o 3.º golo dos merengues marcado aos 54' por Casemiro.Perante isto, o futebolista espanhol comentou "o melhor médio do mundo" e as reações não se fizeram esperar.O Real Madrid venceu a equipa italiana por 3-1. Os tentos merengues foram marcados por Benzema (18'), Kroos (49') e Casemiro (54'). Insigne fez aos 8' o golo do Nápoles.