Sabemos que o futebol amador é rico de histórias curiosas e Espanha não foge à regra. O mais recente episódio peculiar chega-nos da Quarta Divisão catalã, do encontro entre Atlanta El Raval e Poble Sec, que acabou mais cedo do que o período normal de jogo devido a uma decisão do insólita do árbitro.É que, de acordo com a denúncia apresentada pelo Poble Sec, o juiz do encontro terá justificado a decisão de acabar com a partida com a necessidade de chegar a tempo a um concerto. "As razões apresentadas para suspender o jogo não foram corretas (...), já que o árbitro decidir acabar com o mesmo porque, nas suas palavras, se não o fizesse, acabaria por chegar atrasado a um concerto", pode ler-se na denúncia feita a Francisco Moraleda Santos.O Comité de Disciplina da Federação Catalã analisou o caso e decidiu abrir um processo disciplinar ao juiz em causa, alegando infrações graves, que podem levar à suspensão entre um mês e um ano.

Autor: Fábio Lima