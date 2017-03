Continuar a ler

Na avaliação referente ao juiz alemão, consta que cometeu vários erros de julgamento, ainda que não tenha cometido falhas técnicas - que é precisamente o que poderia, num futuro próximo, impedir o árbitro de voltar a apitar.



Polémica arbitragem do Barcelona-PSG analisada por Marco Ferreira

Deniz Aytekin foi avaliado com nota negativa pelo Comité de Arbitragem da UEFA, pelo desempenho na partida entre Barcelona 6-1 ), a contar para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões . Esta avaliação deverá custar a presença do árbitro nos restantes jogos da Champions, avança o 'AS'.O juiz da partida em causa foi severamente criticado após o jogo graças à existência de vários lances polémicos. Desta feita, Aytekin foi excluído do grupo de elite de arbitragem, composto por aproxidamente 18 árbitros. Sendo que faltam 17 partidas para terminar a edição atual da Liga dos Campeões, o juíz alemão não terá oportunidade de voltar a apitar.