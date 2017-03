O antigo selecionador de futebol da argentina Alfio 'Coco' Basile foi internado esta segunda-feira depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), informou o Boca Juniors, um dos clubes do ex-treinador."Desde Boca Juniors enviamos todo o nosso apoio a Coco Basile neste momento difícil", escreveu o presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, na sua conta oficial no Twitter.Segundo a agência de notícias argentina Télam, Basile, de 73 anos, foi transportado para o Sanatório Los Arcos, no bairro de Palermo, em Buenos Aires.Como treinador, para além da seleção e do Boca Juniors, Basile passou também pelo Racing Club, América do México e Atlético Madrid.Basile orientou a equipa 'alviceleste' em dois períodos: o primeiro entre 1991 e 1994 e o segundo entre 2006 e 2008.Antes, como jogador, vestiu as camisolas do Racing Club, de 1964 a 1970, e do Huracán, entre 1971 e 1975.

Autor: Lusa