Exactamente después de un año Leandro Grimi se rompió los ligamentos... que miedoo!! pic.twitter.com/CFG8e1B8Zu — Duncan Thomas (@DuncanThomas09) 17 de outubro de 2017

Leandro Grimi, antigo jogador do Sporting, arrisca-se a tornar-se num dos jogadores mais azarados do futebol argentino dos últimos tempos. Atual futebolista do Racing Avellaneda, Grimi lesionou-se esta semana nos ligamentos do ligamento anterior cruzado do joelho direito, precisamente um ano depois de ter sofrido exatamente a mesma lesão... mas no joelho esquerdo (a comunicação por parte do clube, via Twitter, foi feita em ambos os casos no dia 17...).Uma cruel coincidência para o defesa de 32 anos, que agora deverá estar fora dos relvados entre seis e oito meses devido a esta lesão.

Autor: Fábio Lima