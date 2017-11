O Boca Juniors soma e segue no campeonato argentino, contando por vitórias os oito jogos realizados na competição esta época. Desta vez, foi ao Monumental de Buenos Aires bater o eterno rival River Plate por 2-1.Num jogo que terminou com dez jogadores de cada lado, Cardona deu vantagem ao líder da liga num livre direto aos 42’, tendo Leonardo Ponzio empatado aos 69’. Mas Nández faria o 1-2 para os xeneizes aos 73 minutos.Foi a terceira vitória seguida do Boca em casa do River Plate e a equipa comandada por Guillermo Barros Schelotto tem agora 24 pontos à 8.ª jornada, mais 9 do que o Talleres Córdoba e o San Lorenzo. Já o River está em 13.º com 12 pontos.