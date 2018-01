O avançado internacional argentino Carlos Tévez vai voltar a representar o Boca Juniors, clube da sua formação, anunciou esta sexta-feira o clube argentino."Tévez regressa a casa. Ele juntou-se hoje à equipa e já trabalhou com os seus companheiros", escreve o clube nas suas diversas páginas sociais, tendo ainda publicado uma fotografia do jogador a efetuar exercícios físicos num ginásio, envergando uma camisola do Boca.O clube não revelou as condições da transferência de Tévez, que vai representar a equipa de Buenos Aires pela terceira vez, para a sua saída do clube chinês Shenghai Shenhua.

Autor: Lusa