Continuar a ler

O primeiro jogo, com a Rússia, anfitriã do Mundial'2018, será no estádio Luzhniki, em Moscovo, e o segundo em Krasnodar.



Na sexta-feira, o seleccionador Jorge Sampaoli divulgou uma lista de 22 convocados, com destaque, além das chamadas de Acuña e Salvio, para o regresso após lesão de Sergio Aguero, do Manchester City, e a ausência de Gonzalo Higuaín, da Juventus. O primeiro jogo, com a Rússia, anfitriã do Mundial'2018, será no estádio Luzhniki, em Moscovo, e o segundo em Krasnodar.Na sexta-feira, o seleccionador Jorge Sampaoli divulgou uma lista de 22 convocados, com destaque, além das chamadas de Acuña e Salvio, para o regresso após lesão de Sergio Aguero, do Manchester City, e a ausência de Gonzalo Higuaín, da Juventus.

A seleção argentina, que contará com Marcos Acuña, do Sporting, e Eduardo Salvio, do Benfica , definiu o seu segundo particular em novembro, que será com a Nigéria, no dia 14, em Krasnodar.A vice-campeã mundial tinha já indicado que o primeiro jogo, nas próximas datas de seleções, será com a Rússia, em 10 de novembro, mas faltava encontrar um segundo adversário, com a Nigéria a ser confirmada na sexta-feira à noite.

Autor: Lusa