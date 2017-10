Continuar a ler

No regresso à seleção, pela qual não alinhava desde a Copa América de 2015, Gago esteve apenas seis minutos em campo frente ao Peru (0-0), na semana passada, em jogo de qualificação para o Mundial'2018. O médio rendeu Banega aos 60' e foi obrigado a sair pouco depois para a entrada de Enzo Pérez.



Após se ter lesionado com gravidade ao serviço da seleção argentina, o médio Fernando Gago foi operado esta quinta-feira. A intervenção cirúrgica correu bem, mas o capitão do Boca Juniors, de 31 anos, enfrenta um longo período de recuperação, a rondar os sete meses."O futebolista foi operado hoje con êxito à rotura do ligamento cruzado anterior, do lateral medial e do menisco externo", adiantou a federação argentina através das redes sociais.