Ernesto Vecchio, o primeiro treinador de Lionel Messi, morreu esta sexta-feira, aos 65 anos, anunciou o Newell's Old Boys, clube argentino no qual o técnico trabalhou durante mais de 30 anos."Lamentamos anunciar a morte de Ernesto Vecchio, professor da escola Malvinas e diretor técnico de Leo Messi no início da sua carreira", anunciou o Newell's na sua conta na rede social Twitter.Além de treinar as camadas jovens do clube onde Messi iniciou a carreira, Vecchio era ainda responsável pela Fundação Messi em Rosario, cidade natal do jogador argentino do Barcelona.