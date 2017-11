Continuar a ler

A cláusula de rescisão do internacional espanhol foi fixada em 40 milhões de euros, precisou o clube.Aritz Aduriz contabiliza 9 golos marcados na atual temporada, quatro na liga espanhola e cinco na Liga Europa.Aos 36 anos, o melhor marcador espanhol das últimas duas edições de La Liga, prolongou o seu contrato com o clube basco, atual 15.º classificado do campeonato, com 11 pontos, menos 20 do que o líder Barcelona.