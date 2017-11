O Wolverhampton soma e segue no topo do Championship. Esta quarta-feira, na receção ao Leeds United, os pupilos de Nuno Espírito Santo somaram novo triunfo, agora por 4-1, um resultado que lhes permite manter a vantagem de 4 pontos para o segundo colocado Cardiff City.Uma vitória do Wolves que, como tem sido habitual, teve muito contributo português, com Ivan Cavaleiro (26'), Diogo Jota (72') e Hélder Costa (76' pen.) a marcarem três dos quatro golos da sua equipa - o outro foi de Barry Douglas, aos 15'. Para além dos três homens do golo, em campo esteve ainda Rúben Neves (titular e substituído aos 80'), ao passo que Roderick ficou no banco.Também em campo esta noite, mas sem tanto sucesso, o Sheffield Wednesday de Carlos Carvalhal continuou o seu percurso de altos e baixos, empatando em casa do Ipswich a dois golos.

Autor: Fábio Lima