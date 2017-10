Jann-Fiete Arp vai ficar na história da Bundesliga... É que tornou-se, este sábado, no primeiro jogador que nasceu no século XXI a marcar na liga alemã. Apesar da derrota do seu clube, o Hamburgo, frente ao Hertha de Berlim por 2-1, este será um jogo que o jovem, de 17 anos, jamais irá esquecer. Jann-Fiete Arp defendeu recentemente as cores da Alemanha no Mundial de Sub-17, prova na qual deu muito que falar.Mas foi Moise Kean o primeiro jogador nascido em 2000 a ter o pontapé certeiro nas cinco principais ligas europeias. Em maio, o futebolista ofereceu a vitória à Juventus ao marcar um golo frente à Bolonha na Serie A.

Autor: Rita Féteira