White Hart Line começou a ser demolido esta segunda-feira, um dia depois do último jogo do Tottenham em casa esta época, onde venceu o Manchester United, 2-1 com os golos a serem apontados por Wanyama e Harry Kane para os spurs e de Rooney para a equipa de Manchester.O estádio foi inaugurado em 1899 e tinha a capacidade de 36.230 lugares. Na próxima temporada, enquanto o novo recinto do Tottenham não estiver pronto, Wembley será a casa dos londrinos.