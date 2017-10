Tal como os outros principais campeonatos da Europa, a Premier League vai parar nos próximos dias devido aos compromissos das seleções e a Sky Sports entendeu que esta era o momento para um primeiro balanço. Para lá de anunciar a equipa ideal da prova, a emissora inglesa pediu a Stuart Pearce para analisar o percurso até agora feito pelas 20 equipas, havendo elogios para o trabalho dos dois treinadores portugueses que comandam formações naquele campeonato.Sobre o Manchester United de José Mourinho, líder a par do Man. City, o antigo internacional inglês e técnico elogia o trabalho feito no mercado. "O recrutamento foi fantástico e começaram de forma fantástica tanto nas provas nacionais como europeias. Os novos jogadores encaixaram bem e, mais importante de tudo, o Romelu Lukaku começou da melhor forma", escreveu Pearce, de 55 anos.Quanto ao Watford de Marco Silva (atual 8.º colocado, com 12 pontos), os elogios são vários, especialmente pela forma fora de casa. "Tiveram um início de temporada fantástico. Eram uma das equipas que esperava que tivesse problemas no início, por terem um novo treinador, que ainda era algo desconhecido. Fez as coisas bem, assim como as suas contratações. Tiveram um arranque de temporada sólido, especialmente fora de casa, onde pensei que iriam ter problemas", analisou o técnico.

Autor: Fábio Lima