Por seu lado, o Watford é uma agradável surpresa desta Premier League. Excetuando a goleada (0-6) sofrida em casa, frente ao Man. City, a equipa de Marco Silva tem demonstrado uma dinâmica interessante, apoiada numa consistência e equilíbrio que já valeram três vitórias fora de casa!



Não fosse o descalabro perante os citizens e os hornets deteriam a 3ª melhor defesa do campeonato. Já os nove golos marcados chegam para colocar o Watford na 6ª posição dos ataques mais concretizadores, a par do Leicester.



Missão… abençoada



Em estreia no futebol inglês, Nuno Espírito Santo tem dado cartas. Para já, o Wolves exibe registo semelhante ao da última temporada em que subiu à Premier League. Em 2008/09, na mesma 9ª ronda, somava apenas mais 2 pontos do que agora (20). Referência final para o Sheffield Wednesday de Carvalhal: perdeu 2-4 com o Sheffield United – Lucas João fez um golo – e apesar do arranque tremido, está a 2 pontos do playoff de acesso à Premier.

Um pouco por todo o Mundo, os treinadores portugueses continuam a provar que estão entre os melhores. Em Inglaterra, por exemplo, o arranque de época de José Mourinho, Marco Silva e Nuno Espírito Santo faz sonhar os adeptos e merece, até, uma vénia de qualquer... Majestade. O Man. United ainda não perdeu na Premier League e reparte a liderança com o rival City; o Watford está encostado à zona europeia – 6º lugar com os mesmos pontos do que Tottenham e Liverpool; e o Wolverhampton em 2º lugar no Championship, com os mesmos 20 pontos do líder Leeds United.Em comparação com o passado na prova, Mourinho vai bem lançado para recolocar os red devils no caminho do título. Com cinco vitórias e apenas um empate – na visita ao Stoke City –, o conjunto de Old Trafford apresenta por esta altura um saldo semelhante ao registado pelo ‘Special One’ nas três épocas em que se sagrou campeão pelo Chelsea. Só na temporada de estreia nos blues, em 2004/05, é que Mourinho chegou à 7ª jornada com pontuação abaixo (14) dos 16 atuais.

Autor: Fábio Aguiar