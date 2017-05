Cobiçado também por Anderlecht, Everton e Southampton, o jovem foi formado na Aspire Academy, do Qatar, e chegou à Bélgica em 2015 para jogar no Eupen. Depois de ter marcado seis golos em 19 jogos na 2.ª divisão, Henry Onyekuru somou 22 em 38 jornadas esta época, só não conquistando o troféu de melhor marcador do campeonato porque Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) também contabilizou 22 remates certeiros e beneficiou do fator de desempate (mais golos fora de casa).

Com o Arsenal a preparar a final da Taça de Inglaterra - agendada para o próximo sábado, frente ao Chelsea - e a continuidade de Arsène Wenger ainda uma incógnita, a imprensa inglesa começa a apontar potenciais reforços dos gunners para a próxima temporada. E, segundo a Sky Sports, o jovem nigeriano Henry Onyekuru é um dos alvos.O jovem extremo de 19 anos foi uma das figuras do campeonato belga esta temporada, terminando a prova com 22 golos ao serviço do recém-promovido KAS Eupen. Onyekuru foi convocado esta segunda-feira para a seleção principal nigeriana pela primeira vez e tem contrato até 2020, embora com uma cláusula de rescisão de 8 milhões de euros.