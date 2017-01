Continuar a ler

Walcott ampliou a vantagem do Arsenal, segundo classificado da liga inglesa, aos 69 e aos 84 minutos, assistido em ambos os golos pelo chileno Alexis Sánchez.



A grande surpresa dos 16 avos de final foi o afastamento do Liverpool, derrotado em casa por 2-1 pelo Wolverhampton, num jogo em que o português Hélder Costa esteve em evidência, ao fazer as assistências para os golos da equipa do segundo escalão. Walcott ampliou a vantagem do Arsenal, segundo classificado da liga inglesa, aos 69 e aos 84 minutos, assistido em ambos os golos pelo chileno Alexis Sánchez.A grande surpresa dos 16 avos de final foi o afastamento do Liverpool, derrotado em casa por 2-1 pelo Wolverhampton, num jogo em que o português Hélder Costa esteve em evidência, ao fazer as assistências para os golos da equipa do segundo escalão.

O Arsenal goleou este sábado o Southampton por 5-0, em jogo dos 16 avos-de-final da Taça de Inglaterra, no qual o avançado Danny Welbeck 'bisou' no regresso aos golos e Theo Walcott fez um hat trick.O avançado internacional inglês, que esteve cerca de nove meses ausente por lesão, bisou, com golos aos 15 e 22 minutos, e assistiu Walcott para o terceiro, apontado aos 35 minutos.

Autor: Lusa