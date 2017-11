O Arsenal anunciou esta sexta-feira ter assegurado o acordo para a renovação do contrato do jovem médio Joe Willock, irmão do benfiquista Chris - que atua na equipa B das águias.Joe, de 18 anos, que se estreou na equipa principal em setembro, tem sido elemento bastante utilizado por Arsène Wenger na Liga Europa, assinando exibições que convenceram os gunners a ampliar-lhe o vínculo.

Autor: Fábio Lima