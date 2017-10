O Arsenal venceu este domingo o Brighton, por 2-0, em encontro da sétima jornada da Premier League, celebrando da melhor forma o 21.º aniversário da chegada de Arsene Wenger ao comando da equipa.O espanhol Nacho Monreal colocou os gunners em vantagem aos 16 minutos, num lance de insistência, com Alex Iwobi a confirmar o triunfo, aos 56, após umaCom este triunfo, o Arsenal subiu ao quinto posto, com 13 pontos, a seis dos líderes Manchester City e Manchester United, enquanto o Brighton é 14.º, com sete.

Autor: Lusa