Face à pena que lhe foi aplicada, Wenger não poderá ir para o banco na visita ao Southampton, este sábado, para a Taça de Inglaterra, e nas partidas frente a Watford, Chelsea e Hull City, a contar para a Premier League.

Arsène Wenger foi acusado pela federação inglesa de má conduta para com o quarto árbitro Anthony Taylor, no passado domingo. Depois de aceitar a acusação, o treinador dos ‘gunners’ foi condenado a uma suspensão de quatro partidas e a uma multa a rondar 29.300 euros.O técnico do Arsenal foi expulso, já na fase final de partida frente ao Burnley, pelo árbitro Jon Moss por alegados insultos e linguagem abusiva dirigidos ao já referido quarto árbitro do encontro. Entre a expulsão e o fim do jogo, Wenger, de 67 anos, ficou à entrada do túnel de acesso aos balneários e terá empurrado Anthony Taylor quando este lhe exigiu que abandonasse a área.