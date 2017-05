Continuar a ler

Arsène Wenger, de 67 anos, adiantou que a conquista da Taça de Inglaterra não irá influenciar nem ser decisiva para a sua continuidade ou não no Arsenal, aconteça o que acontecer no jogo, e disse que, "caso fique, não será de certeza o último jogo".O treinador francês, que termina contrato com os gunners em junho, tem estado sob o fogo dos adeptos, que reclamam a sua saída, dada a época modesta do Arsenal, que falhou, pela primeira vez em 20 temporadas, o apuramento para a Liga dos Campeões.Arsène Wenger descartou ainda a ideia de que a conquista da Taça de Inglaterra, em Wembley, seria um bom momento para se despedir e sair em grande do comando técnico do Arsenal."Não. Gosto de ganhar e sei o que é melhor para o meu clube. Quero ganhar a taça para o clube, isso é tudo o que me interessa. Não se trata de mim, mas de dar tudo para ganhar um troféu", considerou ainda o treinador francês do Arsenal.