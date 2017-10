Arsène Wenger não tem medo do ambiente que vai encontrar em Belgrado, onde vai defrontar o Estrela Vermelha para a Liga Europa e, na conferência de antevisão do jogo, refere-se à longa experiência que tem na Liga dos Campeões."O apoio à equipa é sempre importante e tem um impacto positivo. Nos temos de ligar com isso em todos os estádios ingleses. Nós também temos uma enorme experiência na Liga dos Campeões por isso estamos habituados. Mas nós estamos num país em que o futebol tem uma enorme tradição e que produziu muitos e bons jogadores. Por isso, estamos à espera de entrega total de todas as partes", afirmou.Apesar de não estar na Champions, Arsène Wenger ainda está a adaptar-se ao terreno. "É a primeira vez em 20 anos que estamos na Liga Europa, por isso estamos em fase de adaptação. Para nós é mais um troféu para ganhar mas também queremos estar em bom plano em todas as outras competições onde estamos inseridos", concluiu.