Cazorla foi submetido a oito operações e revelou no início de novembro que se tratava de uma infeção que "comia" oito centímetros do seu tendão de Aquiles. E, após diagnóstico os médicos afirmaram que o jogador deveria sentir-se "feliz por conseguir caminhar".



Confrontado por jornalistas, o técnico do Arsenal garante estar confiante com o regresso de Cazorla aos relvados.



"Eu vi-o há um mês e disse para se preparar da melhor maneira possível", disse Wegner, que espera contar com o médio em janeiro.



O treinador do Arsenal, Arsene Wenger, considerou esta quinta-feira como a pior à lesão que já viu o problema no tendão de Aquiles do futebolista espanhol Santi Carzola , que se prolonga desde outubro de 2016."É a pior lesão que já vi. Começou com uma dor no tendão de Aquiles e foi piorando e piorando", disse o técnico francês sobre a lesão do médio, de 32 anos.

Autor: Lusa