"Eu vejo o jogo, não vejo o que se passa nas bancadas durante o jogo. Acredito que tens de viver com isso. Estás focado no teu trabalho, não interessa o que as pessoas pensam", assume o técnico, de 67 anos, sobre a contestação de que tem sido alvo nos últimos encontro, debruçando-se, depois, sobre o futuro.



"Não sei, não se preocupe, eu sei o que irei fazer no meu futuro. Também saberás em breve. Muito em breve", garantiu Arsène Wenger, dirigindo-se diretamente ao jornalista que lhe colocou, assegurando que esse não é, atualmente, o seu maior problema.



Seis derrotas nos últimos dez jogos. Demasiado mau, tendo em conta que em causa está o Arsenal e Arsène Wenger, técnico que voltou este sábado a ser constestado pelos adeptos dos 'gunners' , após mais um desaire do conjunto londrino, na sequência de novo desaire, no terreno do West Bromwich Albion, por 3-1.O treinador francês, que cumpre a 21.ª época à frente do Arsenal, parece ter os dias contados, mas não se mostra particularmente chateado com isso, até porque, garante, em breve, todos ficarão a conhecer os seus planos para o futuro.

Autor: João Lopes