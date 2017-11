O treinador do Arsenal, Arsène Wenger, considera que será muito difícil meter o travão a este Manchester City, contra o qual perdeu este domingo por 3-1. O técnico francês considera que os citizens são os principais candidatos ao título, mas deixou críticas à arbitragem, depois de ter sofrido um penálti e um golo irregular devido a fora de jogo não assinalado."Se alguém consegue pará-los? Vai ser difícil esta época. Da forma como começaram e com a qualidade que têm, mas nunca se sabe. Foi um jogo intenso e de qualidade de ambos os lados. Manchester City está em grande mas senti que tivemos muitas boas oportunidades. No geral, o árbitro decidiu outra vez, com um penálti e um golo fora de jogo. Nós estamos habituados a isso quando jogamos aqui", referiu Wenger.

Autor: Bruno Dias