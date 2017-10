A Federação Portuguesa de Futebol vai contribuir com o seu conhecimento para a expansão e evolução do futebol em Angola, prevendo Artur de Almeida e Silva que seja celebrado em dezembro um amplo protocolo entre as entidades federativas dos dois países. "Fomos aconselhados a procurar a FPF no sentido de ela nos ajudar no processo de reorganização da nossa federação. A grande prioridade é a reorganização interna da Federação Angolana de Futebol! É por aí que iremos começar a nossa parceria com Portugal. Pensamos que a mesma será assinada em dezembro, por ocasião da gala", refere o presidente da FAF.

Organização, organização e mais… organização. Esta é a palavra-chave do discurso de Artur de Almeida e Silva. "Passaremos depois à formação de quadros no que concerne ao treino de futebol. Não nos esqueceremos, claro está, de dar formação aos árbitros e aos dirigentes desportivos. Precisamos de estar muito melhor organizados e isso será levado a cabo através do auxílio da FPF, a qual terá também muito a emprestar-nos no domínio das infraestruturas. Procuraremos explorar ao máximo essa futura parceria", sublinha o dirigente, que visitou esta quarta-feira a Cidade do Futebol, em Oeiras.





"Estive com Fernando Gomes na gala da FIFA e fui hoje visitar a federação no sentido de encetar os primeiros contactos. Fui recebido pelo vice-presidente Hermínio Loureiro, o qual foi bastante cortês. Levou-me inclusivamente a visitar a Cidade do Futebol, que é uma infraestrutura única e com inúmeras mais-valias para os projetos que também queremos realizar. Tudo aquilo que conversámos deverá ser materializado no curto/médio prazo."

Autor: Nuno Pombo