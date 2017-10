Já lá vão onze anos desde a única participação dos Palancas Negras no Mundial (Alemanha). Não sendo esse o principal objectivo, Artur de Almeida e Silva considera que o regresso ao certame mais importante do futebol daria um enorme impulso ao país.

"Para que tal se verifique temos de trabalhar muito. Em primeiro lugar, temos que pensar nas competições africanas. Em janeiro vamos participar no Chan com a seleção de honra, existindo ainda a perspectiva de disputarmos o campeonato africano de sub-17. Há grandes desafios pela frente, os quais hão de levar-nos a um Mundial. Porque não? Temos intenção de voltar ao Mundial, onde estivemos uma única vez. Desde então o nosso futebol só decaiu. Precisamos de reverter esse quadro. Uma ida ao Mundial seria fantástica para o futebol angolano. Vamos trabalhar com os pés bem assentes no chão, seguindo passo a passo aquilo que está programado", diz o presidente da Federação Angolana de Futebol.

Autor: Nuno Pombo