Continuar a ler

O 'Bild' dá conta de várias agressões e do rebentamento de uma garrafa de vodka, com os vidros a atingirem várias pessoas que se encontravam no local.



O 'Bild' dá conta de várias agressões e do rebentamento de uma garrafa de vodka, com os vidros a atingirem várias pessoas que se encontravam no local.

O incidente terá ocorrido há mais de um mês mas só agora é que se tornou público. Arturo Vidal armou confusão na discoteca Crown’s Club, em Munique, para onde tinha ido com o irmão e com os amigos. Segundo o 'Bild' tudo aconteceu a 16 de setembro antes do jogo com o Mainz (4-0).A publicação alemã diz que vários elementos dos grupo "estavam alcoolizados" e que Vidal "lançou garrafas, subiu para as mesas e gozou" com os presentes.