Continuar a ler

E prosseguiu: "O Arsenal não está tão forte como algumas grandes equipas neste momento. Alexis está a fazer um trabalho muito bom, mas tem que estar a jogar contra os melhores."



Recorde-se que Alexis Sánchez tem apenas mais um ano de contrato com o Arsenal e este ainda não chegou a acordo com os gunners com vista à renovação. E prosseguiu: "O Arsenal não está tão forte como algumas grandes equipas neste momento. Alexis está a fazer um trabalho muito bom, mas tem que estar a jogar contra os melhores."Recorde-se que Alexis Sánchez tem apenas mais um ano de contrato com o Arsenal e este ainda não chegou a acordo com os gunners com vista à renovação.

Mais um episódio na 'novela' do futuro do Alexis Sánchez. Depois de vários rumores em volta do futuro do extremo chileno, o seu compatriota do Bayern Munique , Arturo Vidal, revelou que disse aos dirigentes do clube alemão para contratarem o jogador do Arsenal "Quando me perguntaram, eu sempre disse que era um jogador que tinha que vir. Ele [Alexis Sánchez] tem um ano de contrato e, por isso, vai ser mais fácil contratá-lo. Esperemos que tome a melhor decisão para ele e para o Chile. É um jogador que treina muito bem, tem uma grande qualidade e ainda é jovem", referiu o médio de 30 anos ao jornal 'Sport'.