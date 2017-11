Sob o olhar atento da UEFA, isto depois de um defeso verdadeiramente louco, com 238 milhões de euros investidos em jogadores e apenas 65 milhões garantidos em vendas, o Paris SG terá até ao final do ano para cumprir uma missão que não se adivinha fácil: cumprir o fair play financeiro. Para tal, o emblema gaulês tem de assegurar 75 milhões de euros para equilibrar as contas e, segundo o 'L'Équipe', em análise estão já as possíveis fontes de receita. Em cima estão cinco possibilidades, todas elas vistas como exequíveis.A saber:. Das cinco opções apresentadas, o jornal francês revela que aquela que menos agrada é a primeira, pois Unai Emery não pretende deixar sair nenhum dos futebolistas que mais vezes utiliza. Quanto às outras, escreve-se que o efeito Neymar/Mbappé levou a um incremento substancial nas receitas de todos os pontos, o que poderá ajudar a chegar à meta definida.

Autor: Fábio Lima