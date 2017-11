Continuar a ler

O Sevilha revelou que foi detetado recentemente "um adenocarcinoma da próstata" no técnico de 48 anos, sendo que "os exames futuros permitirão decidir quais os passos a seguir em relação ao tratamento".



As notícias sobre a doença de Berizzo começaram por surgir nas redes sociais na noite de terça-feira, depois do empate caseiro frente à equipa inglesa, para a quinta jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa posterior ao jogo, o treinador argentino optou por não comentar a situação, focando a análise na recuperação conseguida pela sua equipa na segunda parte do encontro.





O Sevilha revelou que foi detetado recentemente "um adenocarcinoma da próstata" no técnico de 48 anos, sendo que "os exames futuros permitirão decidir quais os passos a seguir em relação ao tratamento".As notícias sobre a doença de Berizzo começaram por surgir nas redes sociais na noite de terça-feira, depois do empate caseiro frente à equipa inglesa, para a quinta jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

Eduardo Berizzo vive momentos particularmente difíceis depois lhe ter sido um cancro na próstata, notícia confirmada já esta quarta-feira pelo Sevilha depois das primeiras informações terem surgido após o jogo com o Liverpool (3-3). E foi logo no contexto desse jogo da Champions, que Ever Banega deixou uma mensagem ao técnico argentino."Berizzo é o mais importante de todos nós. Leva-nos por um bom caminho. É uma grande pessoa. Estamos com ele incondicionalmente assim como ele está connosco", disse o jogador.

Autores: Sandra Lucas Simões e Lusa