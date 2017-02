Continuar a ler

Além do ganês, outros 45 jogadores tiveram a mesma condenação. A UAEFA começa por enviar uma carta de aviso aos clubes dos jogadores, com as sanções a poderem chegar a uma multa e, caso o penteado se mantenha, a uma suspensão.

Já não são só as atitudes em campo ou fora dele que causam problemas aos futebolistas. Que o diga Asamoah Gyan, 31 anos, internacional ganês emprestado ao Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pelos chineses do Shangai SIPG, equipa orientada por André Villas-Boas. O jogador ex-Sunderland foi considerado "culpado" de ter um penteado 'não ético' pela Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEFA), segundo avança a BBC.O facto de Gyan ter só parte do cabelo rapado, penteado chamado 'Qaza', está na origem de toda a polémica, com alguns árbitros a considerarem este corte de cabelo nada ético. O motivo alegado pela federação do país é o perigo que existe dos jovens tentarem copiar os jogadores de futebol e adotarem o mesmo estilo.