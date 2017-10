De forma algo surpreendente, Asamoah Gyan está a preparar o futuro nos... aviões. É verdade! O avançado ganês de 31 anos que atua no Kasimpasa acaba de criar uma companhia aérea chamada... Baby Jet – nome do alter-ego do jogador como cantor de hip-hop –, que promete criar empregos na nação ganesa. De início, a transportadora aérea será apenas de mercadorias, mas o principal objetivo é passar a transporte de pessoas.

A licença já foi aprovada, como confirmou o próprio presidente do país, Nana Akufo-Addo. "Posso comunicar que o capitão e melhor marcador da nossa seleção obteve uma licença aérea. Ele está a trabalhar forte para ajudar o país. Quero também convidar outras personalidades relevantes que possam trazer o seu dinheiro para casa e investir no nosso país", afirmou o presidente. "Vamos ajudá-lo a construir uma empresa de sucesso, que pode dinamizar a economia", acrescentou Cecilia Dapaah, responsável pelo sector aéreo de Gana.

Do lado do jogador, a promessa é de... trabalho. "Obrigado pelas palavras do presidente. Agora chegou a hora de trabalhar e colocar no ar este sonho, que vai ser bem real muito em breve e que vai criar vários empregos", prometeu Asamoah Gyan. Já surgiram, entretanto, os primeiros problemas depois deste anúncio. Foram reportadas tentativas fraudulentas de pessoas a fazerem-se passar por dirigentes da nova empresa.

Autor: Diogo Jesus