Sobre o clube que atualmente representa, o extremo espanhol, formado no Maiorca, afirmou que se sente "parte da grande família que é o Real Madrid" e salientou que é "preciso trabalhar muito e render ao máximo para se manter ao nível atual"."Tenho muita margem. Sou jovem, a cada ano que passa tenho que ir crescendo e melhorando coisas", frisou.O internacional espanhol falou ainda da relação com Zidane, que era o seu "ídolo" futebolístico, e desvalorizou o facto de ter de ficar no banco algumas vezes. "O treinador sabe como me deve tratar. Tenho as minhas metas e o meu objetivo é jogar sempre. Entendo que há outros jogadores e temos que dividir minutos porque somos uma equipa e no ano passado ganhámos tudo assim (...) Sinto-me importante, estou num bom momento. Sempre que o treinador me der minutos, vou tentar aproveitá-los", reforçou.